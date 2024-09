Roma auto si schianta sulla Pontina | all’interno non c’è nessuno

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di lunedì 9 settembre 2024) (Adnkronos) – Un'si, all'interno non c'è. Gli agenti del IX Gruppo Eur della Polizia Locale sono intervenuti per i rilievi di un incidente stradale in via, altezza Spinaceto direzione Latina, dove intorno alle 4 di questa notte, una Alfa Romeo Stelvio, per cause ancora in corso di accertamento, ha