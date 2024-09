Riserva naturale del lago di Posta Fibreno Orto in condotta

Leggi tutta la notizia su frosinonetoday

(Di lunedì 9 settembre 2024) Domenica 15 settembre 2024 vi aspettiamo per il primo dei due incontri previsti da “IN”, laboratorio per famiglie che intendono avvicinarsi alla realizzazione e alla gestione di un piccoloecologico.Due incontri per scoprire diverse metodologie per coltivare al meglio i