Ricostruzione di carriera docenti e ATA | come richiederla per avere lo stipendio corretto anche in base agli anni di precariato

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di lunedì 9 settembre 2024): un appuntamento importante per iche hanno superato l'anno di prova e si trovano a fare i conti con gli scatti stipendiali per ricevere lo. Francesco Sciandrone (Uil Scuola Rua) ci accompagna in questo percorso normativo. L'articolodie ATA:perloindi