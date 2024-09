Riaprono le scuole e torna la Ztl in centro

Leggi tutta la notizia su casertanews

(Di lunedì 9 settembre 2024) Da domani, 10 settembre, sarà nuovamente in vigore la Ztl su corso Giannone a Caserta, nel tratto compreso tra via Sant’Antonio da Padova e piazza Vanvitelli. Il provvedimento giunge in corrispondenza della riapertura anticipata della scuola Primaria "De Amicis", che avverrà due giorni prima