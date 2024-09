Restiamo uniti | Fitto è il commissario degli italiani

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) ??????Prima di ragionare su chi entra,, ricordiamo come entrò chi sta uscendo, Gentiloni. Parliamo ovviamente della Commissione Europea e delitaliano all’interno di questa sorta di esecutivo continentale. E lo ricordiamo perché tra pochi giorni, l’11 settembre, la candidatura indicata dal nostro Governo inizia il suo cammino davanti all’apposita commissione del parlamento Ue. Iter per nulla scontato, visto che 5 anni fa tre candidati (ungherese, rumeno e francese) furono bocciati senza appello. Anche Gentiloni (Pd) dovette guadagnarsi il via libera dopo tre ore di audizione martellante. Alla fine il consenso fu ampio perché oltre al sostegno del centro sinistra ebbe l’appoggio dei conservatori guidati proprio da, e di Forza Italia, presente lo stesso Berlusconi che si congratulò con il nominato: “Noi lo sosterremo in quanto italiano”. E qui torniamo all’oggi.