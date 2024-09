Renzi | O l’Europa cambia o l’Europa muore

Leggi tutta la notizia su lopinionista

ROMA – "O: noi la pensiamo esattamente come Mario Draghi. Il suo rapporto è veramente tanta roba". E' quanto afferma sulla sua pagina Facebook il leader di Italia Viva, Matteo(foto). "I valori fondamentali delsono prosperità, equità, libertà, pace e democrazia in un ambiente sostenibile. L'Ue esiste per garantire che gli europei possano sempre beneficiare di questi diritti fondamentali. Senon sarà più in grado di garantirli avrà perso la sua ragione d'essere. L'unico modo per affrontare questa sfida è crescere e diventare più produttivi, preservando i nostri valori di equità e inclusione sociale. L'unico modo per diventare più produttiva è checambi radicalmente", scrive Draghi nell'introduzione al suo Rapporto.