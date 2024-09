Quel che resta dell' albero crollato al Vomero | poteva andare peggio

Leggi tutta la notizia su napolitoday

(Di lunedì 9 settembre 2024) Eccochedel grossocaduto questa mattina al, il quartiere collinare di Napoli, tra via Bernini e via Solimena. L'è precipitato su un'auto ma, fortunatamente, non si segnalano feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale