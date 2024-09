Quando le semifinali di Luna Rossa? Programma avversaria orari tv giorni esatti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 9 settembre 2024)si è qualificata alledella Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi saranno gli sfidanti di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il sodalizio italiano deve però ancora disputare l’ultima regata decisiva del round robin, che è stata rinviata a oggi pomeriggio a causa del maltempo che ha condizionato la giornata di domenica a Barcellona. Team Prada Pirelli dovrà affrontare Alinghi: in caso di vittoria si garantirà il primo posto in classifica generale, in caso di sconfitta sarà prima se Orient Express dovesse sconfiggere INEOS Britannia, in caso di sconfitta e concomitante affermazione dei britannici allora si disputerà uno spareggio per designare il primo classificato.