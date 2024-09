Quali bonus e detrazioni può tagliare con la Manovra 2025 il governo Meloni

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 9 settembre 2024) Ilvuole chiudere "la stagione deiche hanno dimostrato non produrre alcun risultato", con la prossima. Per fare cassa, potrebbe mettere mano allee deduzioni fiscali, oltre a rivedere le garanzie per le imprese. Ecco cosa può cambiare nel