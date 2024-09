Quale candidato in Liguria? Il centrodestra prova a chiudere

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 9 settembre 2024) AGI - Iloggiil dossier sulinda contrapporre all'ex ministro dem Andrea Orlando. Il tema dovrebbe essere sul tavolo, riferiscono fonti parlamentari della maggioranza, di un incontro - possibile in serata - tra i leader della coalizione. Già nell'ultimo vertice Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini hanno discusso sulla campagna elettorale per le prossime Regionali, l'intenzione nell'alleanza sarebbe quella di tirare le somme, anche se non è detto che si arriverà alla fumata bianca.  Al momento due sono le candidature più accreditate, quella di Ilaria Cavo, rilanciata da Noi moderati e sullac'è anche la convergenza di Fratelli d'Italia, e quella del leghista Edoardo Rixi, viceministro al Mit.