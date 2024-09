Pubblicità streaming e mercati emergenti | cosa succederà da qui al 2028

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 9 settembre 2024) Nel 2023 l’industria Entertainment&Media ha ristabilito il suo equilibrio. A fronte di una serie di avventi avversi anche a questo ecosistema, le entrate globali totali sono aumentate del 5%, pari a 2,8 trilioni di dollari nel 2023, superando facilmente la crescita economica complessiva. Come emerge nell’insight “Perspectives from the Global Entertainment & Media Outlook 2024–” realizzato da PWC e pubblicato nel corso di questa estate, nei prossimi cinque anni il complesso Entertainment&Media crescerà a un CAGR del 3,9%. Nel, i ricavi totali raggiungeranno i 3,4 trilioni di dollari. Le catene del valore lineari si stanno disaggregando a favore di un mondo dominato dagli ecosistemi digitali. Il boom dei contenuti trainato dalla rapida crescita dellosi è fermato.