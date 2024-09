Poggio il cimitero diventa un accampamento | Basta con i camper situazione fuori controllo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 9 settembre 2024), ilun parcheggio peristi. Residenti sul piede di guerra: "È osceno, non si può vedere unnel punto panoramico più suggestivo della nostra frazione". Non usa mezzi termini un abitante del, che preferisce l’anonimato per ragioni di privacy. Il residente parla di unaormai: "Qualche giorno fa, per via dei tantiparcheggiati, neppure si riusciva a passare con le macchine. Qui è terra di nessuno, non ci sono controlli".