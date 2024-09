Poesia la forlivese Martina Capezzuto vince il premio Simonetta Lamberti

Leggi tutta la notizia su forlitoday

(Di lunedì 9 settembre 2024) Era una sala gremita, quella dell’Ente Parco Taburno Camposauro, per la finale della terza edizione delnazionale ‘’, tenutasi sabato e che ha visto vincitrice ladella, in arte Exairesi. L’evento che si è tenuto a Cautano è stato in