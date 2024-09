Paulo SousaL’Inter può vincere per anni

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 9 settembre 2024)Sousa” L’Inter puòper” “Non è meno forte di quella Juventus”.Sousa, tecnico, ha parlato di Inter a La Gazzetta dello Sport.Sousa CONVINTO: «L’Inter può9 scudetti di fila. Non è meno forte di quella Juventus». Le parole dell’ex tecnico “Senza dubbio. E le dico di più: ha il potenziale per fare quello che ha fatto la Juventus.un filetto di scudetti consecutivi e dominare in Italia. I bianconeri sono arrivati a nove, i nerazzurri non sono da meno. Hanno il passo, la mentalità, le idee, la dirigenza giusta, una rosa di campioni e soprattutto l’allenatore. Inzaghi ormai è una certezza in Europa“. INZAGHI – “Mi convince la calma nel gestire la pressione. In questiè sempre stato costretto a, ma alla fine è riuscito a centrare lo scudetto.