Patologie del cavo orale in bambini e ragazzi | un mese di prevenzione al Policlinico Gemelli

Leggi tutta la notizia su romatoday

(Di lunedì 9 settembre 2024) Dopo un'estate di relax, al mare o in montagna, anche isono pronti per tornare alla loro routine con le lunghe giornate a scuola, i pomeriggi di sport e altre attività impegnative. L'estate per molti è stata sinomimo di crescita, a maggior ragione, al rientro in città è bene non