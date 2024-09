Paolo Fuoco | il rugbista eroe la storia

Leggi tutta la notizia su salernotoday

(Di lunedì 9 settembre 2024), 22ennecon esperienze a Benevento, Salerno e Napoli, che attualmente vive in Australia a Sidney, si è reso protagonista di un bel gesto a Parma.Si trovava in Galleria (ex Barilla Center) quando due stranieri hanno tentato di rubare in un negozio di articoli sportivi, lui