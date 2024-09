OraSi l' omaggio del club per i tifosi giallorossi

Leggi tutta la notizia su ravennatoday

(Di lunedì 9 settembre 2024) Il Basket Ravenna comunica in una nota di stampa di aver predisposto una graditissima sorpresa per tutti i.L', infatti, mette a disposizione deiun codice sconto per avere una riduzione del prezzo dell'abbonamento annuale sul sito LNPPass della Lega Nazionale