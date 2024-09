Omicidio nella notte a Viareggio Investito con l’auto contro la vetrata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 9 settembre 2024), 9 settembre 2024 – Mistero, dove un uomo di 47 anni è stati trovato a terra privo di conoscenza quando era da poco passata la mezzadi ieri. A notare la persona è stata una coppia che stava passeggiando lungo via Coppino. L’uomo è morto in ospedale dopo poche ore. Si tratta di un cittadino algerino di 47 anni. I sanitari sono arrivati sul posto e in un primo momento erano riusciti a rianimarlo: è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Versilia, dove però è deceduto. Sulla vicenda indaga la Polizia. Per il 118 sono intervenutimedica Sud e l’ambulanza della Croce Verde di. In un primo momento sembrava che l’uomo avesse avuto un arresto cardiocircolatorio, invece dalle prime indagini degli agenti del Commissariato dil’uomo è stato volontariamentee schiacciatola