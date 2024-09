Oim 449 morti e 667 dispersi nel Mediterraneo centrale nel 2024

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Dall'inizio delfino al 7 settembre, sono stati 449 ie 667 inella rotta del. Lo rende noto l'Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim) in Libia nel suo ultimo aggiornamento su X. Nello stesso intervallo di tempo, precisa l'agenzia dell'Onu, i migranti intercettati in mare e riportati in Libia sono stati 15.921, di cui 13.971 uomini, 1.112 donne, 527 minori e 311 persone per cui non sono disponibili dati di genere.