Nuova Coop in centro ecco come sarà | Spazio di 700 metri quadri 19 assunti

Leggi tutta la notizia su ferraratoday

(Di lunedì 9 settembre 2024) Ladi via Spadari è pronta ad aprire. Giovedì 12, alle 9, si terrà infatti il taglio del nastro del supermercato che troverà posto in una delle zone più centrali della città. Il tutto per un investimento di 2,3 milioni di euro da parte della stessaerativa.Iscriviti al canale