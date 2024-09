Nubifragio a Roma | alberi caduti strade allagate e disagi in tutta la città

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 9 settembre 2024) Il maltempo si è spostato e ha iniziato a colpire anche le regioni centrali della Penisola. Sono circa 100 gli interventi della Polizia Locale diCapitale, nella notte, a causa della forte ondata di maltempo che si è abbattuta in. Le pattuglie sono state impegnate a gestire segnalazioni ed emergenze sull'intero territorio capitolino, con chiusure stradali, rilievi dei danni e messa in sicurezza di aree in seguito alla caduta di rami e, per allagamenti, oltreché a causa di allarmi scattati nelle scuole e per i rilievi di incidenti stradali. Tra le zone più colpite il quadrante est della Capitale. Al momento persiste una riduzione della carreggiata in via del Foro Italico, tra via dei Campi sportivi e via Salaria, per una caduta di un albero in direzione San Giovanni, con gli agenti del II Gruppo Parioli sul posto per i servizi di viabilità.