Nomine Ue il Pse avvisa von der Leyen | Se viri a Dx votiamo contro

(Di lunedì 9 settembre 2024) Ursula von dersta completando la lista e nei prossimi giorni la presidente della Commissione Ue (appena rieletta), comunicherà le sue scelte definitive per i ruoli di commissari, ma soprattutto per quelli di vicepresidenti. Argomento che riguarda da vicino l'Italia, visto che il ministro per gli Affari Europei di FdI Raffaele Fitto è in pole per guidare l'Economia e il Pnrr a Bruxelles. Ma la maggioranza Ursula sulleè divisa e socialisti, Verdi e liberali temono che von dertroppo a destra. "Quella che gira non può essere la lista definitiva. Stiamo negoziando e attendiamo una risposta dalla presidente della Commissione. E a quel punto valuteremo. Solo a quel punto". La capogruppo di S&D, Iratxe Garcia Perez, da giorni evita di fare dichiarazioni ufficiali.