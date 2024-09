Nomine sanità il sindacato dei medici dirigenti punta il dito | Nessuna volontà di migliorare il sistema sanitario

Leggi tutta la notizia su messinatoday

(Di lunedì 9 settembre 2024) Non si placano le polemiche dopo ledi direttori sanitari e amministrativi e che hanno trasformato in un ring l'amministrazione regionale. Ora arriva anche il CoasSicilia are ilcontro il meccanismo di nomina. "Vorrebbero farci credere che le scelte siano