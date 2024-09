Nodisk Band in concerto a Pisa

Leggi tutta la notizia su pisatoday

(Di lunedì 9 settembre 2024) In occasione del Congresso internazionale EPIP di alta cultura economico/giuridica, organizzato quest’anno per l’Italia dalla Scuola Superiore S. Anna di,lasi esibirà giovedì 12 settembre in una bellissima e centrale location quale il Ponte di Mezzo difacendovi ascoltare