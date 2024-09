Niente carcere per la ex di Genovese | la gup accetta i lavori di pubblica utilità

Leggi tutta la notizia su milanotoday

(Di lunedì 9 settembre 2024) Un anno di reclusione convertito in un anno di lavoro di. Sarah Borruso, ex compagna e coimputata di Albertoin un processo in cui entrambi sono stati ritenuti responsabili di tentata violenza sessuale (anche di intralcio alla giustizia e detenzione di materiale