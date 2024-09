Nazionali Ismajli protagonista Trasferta sfortunata per Cacace

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Luci ed ombre per gli azzurri impegnati con le rispettive. Partiamo da chi può sorridere come Ardianche non solo ha giocato tutta la gara di Nation League contro l’Ucraina, ma ha anche siglato il gol che ha aperto la rimonta albanese (1-2 il finale). Novanta minuti in campo pure per Saba Sazonov con la Georgia Under 2-1, che nelle qualificazioni all’Europeo di categoria ha regolato 3-0 la Moldova. Sempre con la Georgia, invece, debutto nella Nazionale maggiore per Saba Goglichidze, entrato all’88’ nel match vinto 4-1 con la Repubblica Ceca. Meno fortunata laamericana di Liberatocon la Nuova Zelana, sconfitta 3-0 in amichevole dal Messico (90’ per l’esterno mancino). Ancora più amaro, come sappiamo l’impegno con l’Italia Under 21 di Fazzini, costretto ad uscire per infortunio al 13’.