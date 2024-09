Nations League Italia a punteggio pieno | 2-1 a Israele con gol di Kean e Frattesi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 9 settembre 2024) L’non si ferma. Dopo la vittoria sulla Francia nella prima giornata della, gli Azzurri di Luciano Spalletti conquistano altri tre punti importanti nella seconda sfida del girone battendo per 2 a 1grazie alle reti di. In una cornice di pubblico molto ridotta, sul campo neutro di Budapest (circa 2.000 gli spettatori presenti), la Nazionale è partita a ritmo basso, soffrendo nei primi minuti le iniziative avversarie e correndo qualche pericolo di troppo. Col passare dei minuti, Tonali & co. hanno pian piano preso il controllo delle operazioni, sistemando la pratica con un gol per tempo. Nel finale annullato il gol del 3 a 0 a Tonali per fuorigioco millimetrico, dopo una conclusione di, prima del gol della bandiera di.Leggi anche: La classifica delle acque minerali: ecco le migliori secondo Altroconsumo.