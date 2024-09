Nations League Israele-Italia 1-2

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 9 settembre 2024) 22.39 Gli azzurri volano in testa al Girone 2 Bellanova consegna palla a Solomon che non approfitta del regalo. Azzurri non brillanti come mostrato in Francia, ma basta poco ad accendere la miccia:cross di Dimarco, Frattesi colpisce col petto (38') e sblocca lo score. Gerafi nega il bis a Frattesi.Buon momento diche culmina con la girata di Jehezkel, bravo Donnarumma. Qui l'è letale:Frattesi recupera sulla trequarti, Gerafi respinge Raspadori, Kean è pronto (62'). Al 90' accorcia Abu Fani con un gran tiro in mischia.