Narni tre furti nel giro di un mese all’azienda Purify

Leggi tutta la notizia su ternitoday

(Di lunedì 9 settembre 2024) Tretra luglio e agosto con diversi chilometri di cavi asportati per un danno di centinaia di migliaia di euro. A denunciare i fatti l’azienda Purifi attiva nel territorio narnese per la conduzione di un’installazione impiantistica per il trattamento dei rifiuti liquidi conto terzi e per la