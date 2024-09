Napoli sorpreso a spacciare all’esterno di noto locale di via Coroglio | arrestato 45enne

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di lunedì 9 settembre 2024)durante una nota manifestazione musicale in via, a Bagnoli. La Polizia arresta undi Pozzuoli.didi viaNella serata di ieri, gli agenti del Commissariato di Bagnoli,di undi via, hanno notato il soggetto confabulare L'articolodidi viaTeleclubitalia.