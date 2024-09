Napoli Centro | Movida nel centro storico Ancora bici elettriche truccate 7 quelle sequestrate

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 9 settembre 2024): Controlli in, parcheggiatore abusivo chiedeva denaro agli automobilisti, denunciati poi dei giovani per guida senza patente e uso di droghe Non solo l’arresto in via Fiorelli per i carabinieri della compagnia. Le uniformi dei militari hanno presidiato l’interocittà , nell’ambito di un servizio di controllo del territorio. Focus anche sui locali della, 6 quelli sanzionati. I titolari sono stati multati per violazioni in materia igienico sanitaria. 14500 euro il conto finale delle sanzioni. Sequestrati anche alimenti ed alcolici privi delle indicazioni sulla tracciabilità .Porto abusivo di armi il reato contestato ad un 31enne napoletano. Nelle tasche un coltello a serramanico di 12 centimetri. Nei guai anche un parcheggiatore abusivo. Chiedeva denaro agli automobilisti che sostavano tra via Battisti e Piazza Matteotti.