Nainggolan follie in disco con Brozovic L’aneddoto | non ci riconoscevamo…

(Di lunedì 9 settembre 2024) Radjaè famoso, essenzialmente, per due cose: la prima è la qualità mostrata in mezzo al campo nel prime della carriera; la seconda riguarda, invece, lo stile di vita, per certi versi ‘sregolato’, al di fuori del rettangolo verde. Intervistato nel corso del podcast “Gurulandia”, il centrocampista belga ha risposto alla domanda su chi fosse il compagno di squadra più ‘scatenato’ inteca. Il nome venuto fuori è quello di Marcelo, compagno ai tempi dell’Inter. “Un episodio con Lui? Non ci riconoscevamo a fine serata“, ha aggiunto. L'articoloincon: “non ci riconoscevamo” CalcioWeb.