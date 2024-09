MotoGP a Misano ha fatto la differenza il fattore umano Marquez e Martin protagonisti agli antipodi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 9 settembre 2024) Il Gran Premio di San Marino disputato ieri aAdriatico ha dimostrato come ilrepossa ancora essere determinante in. Sia nel bene, che nel male. La testimonianza è data da quanto accaduto nella breve (ma cruciale) fase durante la quale una leggera pioggerella è caduta sull’autodromo intitolato alla memoria di Marco Simoncelli. In quei minuti, resi lunghissimi dalla tensione, Marce Jorgehanno nebulizzato qualsiasi valore tecnico legato al mezzo meccanico. Uno in positivo, l’altro in negativo. El Trueno de Cervera è emerso prepotentemente, aggiungendo quel quid necessario a fare larispetto a tutti gli altri. Si è proprio percepito un manico, un talento puro, superiore. Senza quel momento convulso, il trentunenne spagnolo mai avrebbe potuto balzare dalla pancia alla testa del gruppo.