Mosca a Zelensky non negoziamo sui territori controllati

(Di lunedì 9 settembre 2024) La portavoce della diplomazia russa, Maria Zakharova, ha risposto alle dichiarazioni rilasciate dal presidente ucraino Volodymyrad alcuni media italiani a Cernobbio, dichiarando all'ANSA che "irussi non sono in agenda per i negoziati".definisce però "russi" anche le regioni ucraine in parte occupate dalle truppe del Cremlino e le parole di Zakharova equivalgono quindi a un rifiuto di trattare il ritorno a Kiev delle zone checontrolla.