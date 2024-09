Monte Rosa valanga sul versante del Castore | travolta una cordata di otto scalatori un morto

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 9 settembre 2024) Un alpinista èlache si è staccata daldel, travolgendo unadi, tra i quali una guida esperta. Altre quattro persone sono rimaste ferite e i soccorritori le hanno trasportate al rifugio Quintino Sella al Felik (3.585 metri), e da qui in elisoccorso ad Aosta. Treverranno invece trasferiti a Cervinia, a disposizione del Soccorso alpino della guardia di finanza, per ricostruire l’accaduto. Lasi è staccata nel pomeriggio dal massiccio delin un tratto ripido della via normale al, lungo il ghiacciaio. Dopo le precipitazioni dei giorni scorsi, il forte vento registrato in alta quota può aver contribuito a formare delle placche di neve ventata. Il maltempo ha reso difficoltose le operazioni di soccorso con l’elicottero.