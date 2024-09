Milan-Liverpool vendita biglietti a rilento a una settimana dal match

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 9 settembre 2024) Non ingrana ladeiper il primo impegno in Champions League del nuovodi Paulo Fonseca, che sfiderà in una super sfida europea il, già affrontato, tra le altre, nelle due finali di Champions del 2005 e del 2007. Se con il Venezia alla ripartenza dopo la sosta si va verso il pienone al Meazza, San Siro è invece al momento semivuoto per l’esordio nella competizione più prestigiosa, peraltro al debutto della nuova formula. Da venerdì è scattata lalibera dei tagliandi, con prezzi a partire da 59 euro, mentre in precedenza c’erano le fasi riservate a tesserati e abbonati. Ebbene, chi dovesse accedere in queste ore sulla piattaforma per ladei, avrebbe dinnanzi a sé ampia scelta per i posti, praticamente in quasi tutti i settori o le aree dello stadio.