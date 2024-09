Mic | Silvestri M5S ' governo dovrebbe aiutare attori non sostituirsi a loro'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Roma, 9 set. (Adnkronos) - "Questosta facendo molto male per la cultura. In questo settore così importante hanno messo persone come Sgarbi, che augura il cancro ai giornalisti, e come Sangiuliano, che ha usato il Tg1 per informarci della sua vita privata. Quel che chiediamo a Giuli è un netto cambio di passo, a cominciare dalle nomine fatte ad amici e parenti. Questogli, non sostituirli". Così in collegamento a Tagada' su La 7 Francesco, capogruppo M5S alla Camera.