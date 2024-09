Mic | Ascani ' Sangiuliano? Visione opposta a Meloni è contrario di bravo ministro'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Roma, 9 set. (Adnkronos) - "Quella che ha riguardato ilnon può essere derubricata come una questione di gossip, anche perché altrimenti non si spiegherebbero le sue dimissioni e un governo che corre ai ripari. Parafrasando Giorgia, direi che rispetto a lei io ho un'idea diametralmentedi cosa sia un". Così Anna, deputata dem e Vicepresidente della Camera intervenendo ad Agorà su Rai3. "Ci sono centinaia di migliaia di lavoratori della cultura che protestano contro due anni di cattiva gestione del settore culturale, quelli delle fondazioni lirico-sinfoniche, del cinema, delle imprese culturali e creative. L'azione diè stata un tentativo di rivendicare una sorta di nuova ideologia culturale che poi nella pratica si è tradotta soltanto in più precariato e più incertezze. Mi auguro che chi arriva faccia meglio di lui.