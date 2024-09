Meteo settimana con due perturbazioni | in arrivo clima autunnale e neve sulle Alpi

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 9 settembre 2024) Previsto un sensibile abbassamento delle temperature e precipitazioni via via più intense e diffuse Maltempo, non è finita. Dopo la violenta ondata di temporali e nubifragi che si sono abbattuti sull'Italia nelle ultime ore, in settima è inuncon un graduale, ma sensibile abbassamento delle temperature e precipitazioni via via più