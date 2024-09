Marotta | Gruppo Inter sono fiducioso Poi risposta a tono a Commisso

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 9 settembre 2024) Beppeha fatto il punto sulla situazione in casa, a margine dell’evento legato al premio Nereo Rocco a Coverciano. Parlando ai media presenti sul posto, il presidente nerazzurro ha anche risposto per le rime alle accuse di RoccoFIDUCIA SUL FUTURO – Beppeha guardato con fiducia all’andamento della stagione appena iniziata, con l’che cercherà di riconfermarsi in campionato e di andare ulteriormente avanti in UEFA Champions League. Il presidente nerazzurro ha fatto così il punto sul lavoro di squadra e tecnico: «per questo, l’allenatore può portarli davvero lontano. Ci vogliono pazienza e tempo per amalgamare unnuovo, ma esprimono qualità di alto livello. La griglia delle candidate alla vittoria finale è sempre la stessa da anni, ma aggiungerei anche l’Atalanta.