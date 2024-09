Marattin lascia Italia Viva | Renzi ha sbagliato nel merito e nel metodo ma lo ringrazio comunque

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 9 settembre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 09 settembre 2024 "La critica che muoviamo a Matteoè die di. Un giorno ho aperto il Corriere della Sera e ho letto la scelta che aveva fatto. Una cosa del genere doveva passare attraverso un ragionamento in una comunità politica, cioè un congresso. Le voci degli ultimi giorni non valgono nulla. La politica è una cosa chiara. Questa è la critica che gli ho esposto di persona, ma loper l'opportunità che mi ha dato di servire il Paese" così il deputato Luigi, a margine della conferenza in cui ha annunciato l'addio ae la costituzione di un'associazione politica intitolata "Orizzonti Liberali". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev