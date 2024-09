Manovra | Dori Avs ‘Nordio ascolti Cantone e metta via false riforme risorse su giustizia’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 9 settembre 2024) Roma, 9 set. (Adnkronos) – ?I veri problemi del nostro sistema giudiziario sono quelli indicati oggi dalla lettera del procuratore di Perugia Raffaeleche lancia un allarme sulla scarsità di personale e mezzi. Le vere criticità della giustizia sono lì, sono quelle indicate oggi daieri da altri capi degli uffici giudiziari: ricordo che a Brescia uno storico processo sulla strage di piazza della Loggia va avanti molto lentamente per mancanza di spazi e di. Il ministro Nordio mette via le, dia seguito all?intervento diche sgombera il campo dai falsi problemi. Nella legge di Bilancio dunque aspettiamo cifre importanti per la giustizia?. Così il capogruppo di AVS nella commissione Giustizia della Camera Devis. L'articolo(Avs),viasuCalcioWeb.