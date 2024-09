Maltempo si allagano i binari nel Napoletano | stop alla circolazione di diverse tratte

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 9 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa pioggia, che sta cadendo copiosa su larga parte della Campania, crea problemi anche al trasporto pubblico. In particolare, a causa dell’gamento di alcuni punti, risulta bloccata una tratta della linea Napoli-Poggiomarino. A comunicarlo è l’Ente Autonomo Volturno (Eav), che gestisce tra le altre anche le linee vesuviane, che in una nota sottolinea come “causagamenti, al momento è interrotta laferroviaria tra le stazioni di Poggiomarino e Pompei Santuario. Pertanto i treni in partenza da Napoli limitano la corsa a Pompei Santuario ed i treni per Napoli avranno origine da Pompei Santuario”. L'articolo, sineldiproviene da Anteprima24.it.