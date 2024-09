Maltempo scatta lo stop alla balneazione lungo la costa | ecco dove è vietato fare il bagno

Leggi tutta la notizia su livornotoday

(Di lunedì 9 settembre 2024) Da Livorno a San Vincenzo, passando per Rosignano. A seguito degli eventi meteorologici di domenica scorsa, 8 settembre, in diversi Comuni i vari sindaci della provincia di Livorno hanno firmato le relative ordinanze di divieto di. In tutti i casi a seguito di comunicazione di Asa in