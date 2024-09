Maltempo nel Veneziano | condominio scoperchiato e sistema fognario in tilt

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 9 settembre 2024) Venezia, 9 settembre 2024 – Venti interventi dei Vigili del fuoco a seguito delche ha colpito Venezia nella notte. Sono stati richiesti principalmente per alberi abbattuti e danni da acqua. In provincia, le forti raffiche di vento hannoil tetto di un: gli operatori di Mestre e Treviso sono intervenuti con tre mezzi, tra cui due autoscale. Criticità all’isola del Lido per via di diversi allagamenti causati da un malfunzionamento degli impianti fognari. In corso le operazioni di ripristino della situazione, che vedono impegnate la squadra del distaccamento del Lido e i volontari della Protezione civile. Arriveranno sul posto anche i Vigili del fuoco di Mestre con le autopompe. Una cinquantina di chiamate è ancora in corso di verifica.