Maltempo a Roma violento temporale nella notte Chiuso sottopasso sull’Appia e numerosi alberi caduti

(Di lunedì 9 settembre 2024), 9 settembre 2024 –nubifragio, con numerose scariche elettriche e una grande quantità di accumulo d’acqua in diverse zone della città. Nel pomeriggio di ieri, la Protezione civile aveva diramato un’allerta arancione per rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.è temporaneamenteilin entrambe le direzioni, dal km 14 al km 17, a causa di un allagamento. Si transita sulle carreggiate laterali, informa una nota dell'Anas. Sul posto le squadre Anas e le forze dell'ordine, che stanno lavorando per ripristinare la normale viabilità nel più breve tempo possibile. Molte le segnalazioni die di disagi al traffico conseguenti alla bomba d’acqua notturna.