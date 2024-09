Malore in spiaggia uomo muore durante la vacanza in Salento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 9 settembre 2024) Firenze, 9 settembre 2024 – Tragedia indove undi 85 anni è morto ina Torre dell'Orso, in provincia di Lecce. La vittima si chiamava Ugo Cappelli e, secondo le prime informazioni, sarebbe stato unla causa del decesso. Sarebbe dovuta essere unaspensierata, l’era infatti arrivato inda Firenze per trascorrere qualche giorno di relax ma, mentre stava facendo il bagno nelle acque del lido La Sorgente si sentito male. Soccorso e portato a riva, è stato affidato al personale sanitario del 118 giunto in, ma per l'85enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto per gli accertamenti sono intervenuti i carabinieri.