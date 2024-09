Maldini | Scudetto? Sempre quelle L’Inter ha un vantaggio

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 9 settembre 2024) Intervistato a margine del premio Nereo Rocco a Coverciano, Paoloha parlato anche della lotta per lo. Chiare le sue parole sulle possibilità perdi riconfermarsi. LOTTA– Paolonon ha dubbi riguardo alla griglia per la vittoria dello. L’ex capitano e dirigente del Milan ha inserito le ‘solite’ a suo dire candidate per il titolo. Con una menzione in particolare per i campioni d’Italia in carica: «è la squadra più attrezzata, le altre hanno cambiato tanto e avranno forse bisogno di tmepo per mettere insieme un po’ la squadra. Il Milan come abbiamo visto l’anno scorso, la Juventus senza dubbio, ma anche Napoli e Roma che hanno fatto un gran mercato. Le squadre che andranno a combattere per la vittoria finale sono».