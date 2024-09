Malati oncologici e sostegno psicologico anche ai famigliari un convegno all' ospedale Civico

Leggi tutta la notizia su palermotoday

(Di lunedì 9 settembre 2024) Si terrà il 21 settembre, alle 8.30, nella Sala multimediale dell'il primo convengo regionale sulla "Psiconcologia come strumento per accompagnare il malato oncologico e il caregiver sino a fine percorso". Ilè organizzato dal tribunale per i Diritti del malato di