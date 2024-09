Madonna della Castagna casoncelli e luna park | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 9 settembre 2024) Il Festival del casoncello all’Edoné, la festaa Sombreno, ilalla Celadina e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 9 settembre. Ecco gli appuntamenti.Sino al 15 settembre all’Edoné, a, prosegue il “Festival del casoncello – Made in BG”. Si potranno gustare specialità bergamasche come, scarpinocc, polenta, coniglio, brasato e formaggi. Non mancheranno qualche chicca “dai dintorni” e pizze speciali. Ogni sera concerti, giochi o cinema, nella cornice del parco dell’Edoné. Ingresso libero con centinaia di posti a sedere. Nessuna prenotazione. Sino al 15 settembre al Piazzale degli Alpini, a, prosegue la sagra dei pizzoccheri e degli sciatt.